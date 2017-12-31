(Görüntülü Haber) 121 müzisyenden dünyaya barış mesajı (HD) 1

HATAY'da yaşayan 121 müzisyenin 5 ayrı dilde söylediği, Hatay'ın birlikte yaşama kültürünü yansıtan 'Aynı toprağın çocukları' isimli şarkı, dünyaya barış mesajları vermeyi amaçlıyor.



Yapımcı ve yönetmen Talat Ersoy'un sözlerini yazıp bestelediği, Hatay'da var olan barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamını yansıtan 'Aynı toprağın çocukları' isimli şarkıyı, Hatay'da yaşayan 121 müzisyen enstrümanlarını kendileri çalıp vokalini yaparak söyledi.



KLİP TARİHİ MEKANLARDA ÇEKİLDİ



Hatay'ın tarihi ve turistik yerlerinden Titus Tüneli, Beşikli Mağara, Habibi Neccar Camii, St. Pierre Kilisesi, Samandağ Sahili, Arsuz, Bakras Kalesi başta olmak üzere birçok önemli noktada çekimleri yapılan klip, 5 aylık sürede 3600 saatlik bir çekimle tamamlandı.



Şarkının söz yazarı, bestecisi Talat Ersoy, Hatay'da var olan barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamını gördükten sonra bu şehri en iyi anlatacak şekilde bir şarkı yazma isteği duyduğunu belirterek, 2 yıllık bir süreçte şarkı sözlerini yazıp bestelediğini kaydetti.



Ersoy, "Hatay için önce bir belgesel yaptık. Hemen ardından ise Hatay için yapmış olduğum 'Aynı toprağın çocukları' isimli besteyi, 121 müzisyen arkadaşımızla, Hatay'ın tarihi, turistik, kültürel mekanları önünde çekmiş olduğumuz kliple şekillendirdik ve güzel bir proje yaptık. Şarkımız şuanda yayında, kısa zamanda yaklaşık 550-600 bin kişiye ulaştı" dedi.



ÇEKİMLER 5 AY SÜRDÜ



Hatay için bestelenen şarkının Hatay'ın tarihi ve turistik mekanlarında söylenip klip haline getirildiğini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 5 ay, 150 gün, 3600 saatlik bir çalışmanın sonucunda bu iki eseri de tamamlamış olduk. Projede yer alan müzisyen arkadaşlarımızın tamamı Hataylı değil ama Hatay'da yaşayan, Hatay'a gönül vermiş ve Hatay'ı seven arkadaşlarımız" diye konuştu.



5 FARKLI DİLDE SÖYLENDİ



Şarkının Hatay'ın çok kültürlülüğünü göstermesi açısından 5 ayrı dilde seslendirildiğini anımsatan Talat Ersoy şöyle devam etti: "Projede özellikle Hatay'ın kültürel dokusunu oluşturan farklılıkların da projede yer almasına özen gösterdik. Biz buradan birlik, beraberlik ve barış mesajlarını verip, duruşuyla dünyaya örnek olan şehrimizin o duruşunu dünyayla paylaşmak istedik. Bunu yaparken şehrimizin farklı mozaiğini oluşturan zenginlikleri projemize dahil ettik. Özellikle diller anlamında yaptık bunu, şarkıda Arapça, Ermenice, Kürtçe, Çerkezce ve İbranice olmak üzere 5 ayrı dil dahil oldu projeye. Projemizi Türkçe hariç 5 ayrı dilde seslendirdik."



SESİMİZİN DÜNYAYA YAYILMASINI İSTİYORUZ



Projede solist olarak görev yapan isimlerden Gamze Polat, projeyle ilgili şunları söyledi; "Müziğin evrenselliği açısından baktığımızda bütün o güzel değerleri, notaları, ezgileri içerisinde barındırması açısından bize aslında, sevgiyi, kardeşliği, hoşgörüyü yansıtabilmemiz açısından bir olanak sağladı. Bu yüzden bu projede olmaktan çok mutluyum. Bu kentin dokusundan baktığımızda insanlar farklı kültürlerle, farklı inanışlarla yan yana yaşamayı bin yıllardan beri başarabilmiş bir kent. Bu kentin ülkemize ve dünyamıza örnek olması açısından, savaşların yerine yeniden barışın istihdam edilmesi açısından önemli buluyorum. Sesimizin dünyaya yayılması ve bizim aynı toprağın çocukları olarak beraber buluşabileceğimizi, müzikle yeniden yan yana durabilmemizi hissettiğim bir proje oldu. Biz buradan bu müzikle beraber Hatay'ı o güzel medeniyet kokan kilisesinden, havrasından, türbesinden, tarihinden ve doğal güzelliklerinden bir demet sunduk. Bunun bütün gönüllerde çiçek açmasını diliyoruz, barışı selamlıyoruz."



Müzik Yönetmeni Cihan Yılmaz projenin dünyaya ve ülkemize barış getirmesi dileğinde bulunarak, "Böyle bir projede yer almak gerçekten gurur verici. Böyle bir proje olunca heyecanlandık, önceleri 15-20 müzisyenle bu işi bitirebiliriz demiştik ama sayımız 121'e kadar çıktı. O kadar çok mutluyum ki bu kadar insanı bir araya getirip böyle bir projeye dahil ettiğimiz için çok mutluyum, projemizin ülkemize, memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.



Projede 121 müzisyenin yanı sıra Antakya Medeniyetler Korosu ve Antakya Polifonik Koro da şarkıya eşlik etti.