(Görüntülü Haber) 12 yıl önce atılan adım, dev bir gönüllülük hareketine dönüştü

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde 2 yerleşik yabancının 12 yıl önce ihtiyaç sahibi çocuklara yardım amacıyla attığı adım, bugün Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği adıyla büyük bir harekete dönüştü. Çoğunluğu yabancılardan oluşan dernek üyeleri, başta eğitim ve sağlık olmak üzere yardıma muhtaçların sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor. Bir süre önce Kaş'a yerleşen İngiliz Gwen Gill ve Hollandalı Angelina Strafford, önceleri sağlık ocaklarında gördükleri ihtiyacı olan ailelerin bebekleri ve çocuklarına patik ve kazak örerek hediye etmeye başladı. Bu durumu Kaş'taki diğer yerleşik yabancılara anlatan Gill ve Strafford, bir arkadaş grubu oluşturarak kermesler ve toplantılar düzenleyip yardıma muhtaç öğrenciler ve vatandaşa yardım etmeye başladı. Grubun sayısı artınca bir dernek kurmaya karar verildi ve adına da 'Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği' denildi. İKİ MAĞAZA VAR Derneğin bugün 97'si Kaş ve Kalkan'da yaşayan yerleşik yabancılardan oluşan 127 üyesi bulunuyor. Çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu üyeler arasında ABD'li, Hollandalı, Alman ve değişik uluslardan üyeler yer alıyor. Derneğin Kaş'ta yaklaşık 50 metrekare, Kalkan'da ise 45 metrekarelik mağazası var. Dernek üyeleri kullanılmış giysi, ayakkabı, mobilya, takı, mutfak eşyaları, süs eşyaları, hobi malzemeleri, mobilya, ev eşyası, okunmuş kitaplar, aksesuar gibi eşyaları toplayıp, bunları dernek binalarında ayrıştırıp yıkıyor ve ütülüyor. Kadın- erkek, yazlık- kışlık olarak ayrılan eşyalar depolanıyor ve daha sonra dernek mağazalarında satışa sunuluyor. 2 liradan 50 liraya kadar satış rakamı konuyor. Dernek binalarında nöbetleşe satış ve çalışma yapılıyor. Değişik zamanlarda yardım için toplantılar yapılıyor. BİRÇOK YARDIMDA BULUNULDU Dernek faaliyetleriyle sağlanan gelirle sağlık ocaklarına bebek bezi ve mama bırakılıyor. Bu gelirle Kaş Devlet Hastanesi'ne bebek emzirme odası yapıldı. Bu öğretim yılında 18 üniversite ve lise öğrencisine aylık 250 lira burs verildi. İhtiyaç sahibi 600 öğrenciye bot alınarak hediye edildi. 12 ana sınıfının oyuncak ve kırtasiye gideri karşılandı. Giysiler, sera işçilerine ve yardıma muhtaç insanlara ücretsiz ulaştırılıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere değişik yardımlar da yapılıyor. 'LÜTFEN BİZİ DESTEKLEYİN' Dernek başkanı Neriman Ünal, "Bu dernek Kaş'ta ve Kalkan'da yerleşik yaşayan gönüllülerimiz tarafından kurulan bir dernek. Dernek Kaş'taki çocuklarımıza yardım amacıyla kurulmuştur. Derneğimize Kaş'a yerleşen yabancılarımız destek vermektedir. Bir gönüllüler havuzu oluşturduk. Bu havuza Kaş'ı sevip tatile gelen bütün misafirlerimizin destek vermesini istiyoruz. Maddi, manevi veya kullanmadıkları eşyalarını bize hediye ederek, tatil dönüşü giymedikleri kıyafetlerini, kitaplarını bize hediye ederek, bir damla da onların damlatmasını istiyoruz. Sonra bu çocuklarımıza kışlık bot olarak, çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermede, sağlık sorunlarının çözümünde kullanıyoruz. Lütfen bizi destekleyin" dedi. 'KÜÇÜK ŞEYLERLE MUTLULUK DAĞITIYORUZ' Dernek üyelerinden İngiliz Veleria Griffen, "Bizler başta çocuklar olmak üzere, insanların mutluluğu için çalışıyoruz. Çocukların mutlu ve sağlıklı büyümesi, bir ulusun, bir ülkenin geleceğinin güvende olması demektir. Biz küçük şeylerle mutluluk dağıtıyoruz" dedi. İngiliz Gwen Gill, "12 yıl önce bir arkadaşımla kaşkol, bere, kazak örerek başladığımız yolculuğumuzda, kocaman bir aile olduk. Bir yardım ordusuna dönüştük. İlk sağlık ocağına gittiğimde, bebeklerin ve çocukların değişik ihtiyaçları olduğunu gördüm. Her geçen gün büyüyerek bugünlere geldik" diye konuştu. Hollandalı Angelina Stafford, "Küçük bir düşünceden yola çıkarak, büyük bir oluşum meydana getirdik. Yaptığımız dayanışma ile sağladığımız gelirle çocuklarımızın sorunlarını çözüyoruz. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.