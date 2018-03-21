(Görüntülü Haber) 12 yaşında hayal ettiği değirmeni, 30 yıl sonra satın aldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta yaşayan Osman Döker (47), Pazar ilçesinde 12 yaşındayken gördüğü 19'uncu yüzyıldan kalma su değirmenine hayran kaldı. Bu andan itibaren hep buranın sahibi olmanın hayalini kuran Döker, 30 yıl sonra değirmenin bulunduğu araziyi satın alarak turistik tesis kurdu. Kent merkezindeki Endüstri Meslek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman Döker, 1983 yılında, 12 yaşındayken ailesi ile birlikte Pazar ilçesinde bulunan su değirmenine gitti. O yaşlarda yüzlerce insanın ziyaret ettiği su değirmene hayran kalan ve buranın kendisine ait olmasının hayalini kuran Osman Döker, yıllarca bu bölgeye gidip geldi. Su değirmeninin sahibi Mehmet Hamamcı'nın vefatının ardından değirmenin Kemal Atangür'e satıldığını öğrenen Osman Demir, hayalini kurduğu değirmeni satın almak için girişimlere başladı. Döker, 2013 yılında su değirmenini Atangür'den 60 bin lira karşılığında satın aldı. Satın aldığı su değirmeninin tamirini ve çevre düzenlemesini yapan Döker, 2016 yılında ise ziyaretçilere açtı. Ayrıca bölgede restoran açan Döker, ziyarete gelen kişilere hizmet ediyor. 'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ' Çocukluk yıllarının su değirmeni çevresinde geçtiğini söyleyen Osman Döker, ''Burası benim çocukluk hayalimdi. Küçüklüğüm hep buralarda geçerdi. Burada 30-35 arasında su değirmeni vardı. Bu değirmen ise son kalan su değirmenidir. Hep hayalimdi, böyle bir değirmene sahip olmak. Buranın satıldığı öğrendim. Alan kişilerle temasa geçip ben satın aldım. Burayı aldığımda değirmen yıkılmıştı. Burayı kafamdaki hale getirmek için çok uğraştım. Yap boz gibi uğraştım. Değirmenin duvarında sadece 40 vagon taş var. Değirmeni çalıştırmak için zaman gerekliydi, bilgi gerekliydi. Deneme yanılma yoluyla su değirmeni çalıştırdım" dedi. 'ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ GELİYOR' Eski sahibinin zamanında su değirmenin bulunduğu alana piknikçilerin geldiğini söyleyen Döker, "Burayı aldığımızda amacımız çiftlik yapmaktı. Çalışırken burasının çiftlik haline gelemeyecek kadar popüler bir yer olacağını fark ettik. Çünkü bizim çalışmamızı görenler merakla gelip gitmeye başladılar. O zaman biz de işletme haline getirilim diye düşündük. Şu anda dışarıya un öğütmüyorum. Sadece bizim restoranımızdaki müşterilerimize harcayacağımız kadar un öğütüyorum. Çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bu yüzden muzdarip oluyoruz. Gezip görmeye gelenler oluyor. Yine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerden dolayı bazen müşterilerimizle ilgilenmekte de aksaklık yaşıyoruz'' diye konuştu.