(Görüntülü Haber) 12 bitkiden çay yaptılar, 60 bin TL kazandılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'daki Muradiye Orman Fidanlığı'nda, 12 tıbbi aromatik bitkiden üretilen 'bitki kokteyli' isimli çay, yurt içinde büyük rağbet görüyor. Sadece fidanlık müdürlüğünde satılan çayın sakinleştirici özelliğinin yanı sıra üst solunum yolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe de iyi geldiği belirtildi. Geçen yıl 12 bin paket üretilen çaydan 60 bin TL gelir elde edilirken, bu yıl 15 bin paket üretimi hedefleniyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıklar arasında, 300 farklı fidan çeşidiyle Türkiye'de tek olan Muradiye Orman Fidanlığı, yurt içindeki fidan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bünyesinde üretilen 'bitki kokteyli' çayıyla da ilgi çekiyor. Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, fidanlıktaki 2 dekarlık alanda kuşdili, ada çayı, ıhlamur, nane, melisa, defne, gülhatmi, kekik, mercanköşk, mersin, avokado ve papatya bitkilerinin steril ortamda kurutulup, harmanlanarak, 'bitki kokteyli' çayı yapıldığını, kimyasal boya ve katkı maddesi bulunmayan çayın İzmir'deki fabrikada küçük çay poşetleriyle paketlendiğini ve fidanlıkta satıldığını anlattı. Ürettikleri 'bitki kokteyli' çayının sağlığa olumlu etkilerini vurgulayan Bozkurt, "Çayın temel özelliği, sakinleştirici ve rahatlatıcı olması. Ayrıca özellikle kış aylarında yaşanan üst solunum yolları rahatsızlığı, grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. İçerisinde bulunan 12 farklı tıbbi aromatik bitki başka nelere iyi geliyorsa içen kişiye de aynı olumlu etkiyi verecektir" dedi. 'Bitki kokteyli' çayına yurt içinde büyük ilgi olduğunu belirten, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya, Malatya gibi illerden sipariş aldıklarını anlatan Nedim Bozkurt, "İl dışından çok müşterilerimiz var. Telefonla bize sipariş veriyorlar. Verdiğimiz hesaba ücreti yatırdıktan sonra biz kargo yoluyla müşterimize çayımızı ulaştırıyoruz. Çayımızı en çok Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu kullanıyor. Bakanlığa gelen yerli ve yabancı konuklara da ikram ediliyor. Belli dönemlerde TBMM'ye de bu çayımızı gönderiyoruz" diye konuştu. Fidanlık Müdürü Bozkurt, geçen yıl 12 bin paket 'bitki kokteyli' çayı ürettiklerini ve çay satışından 60 bin TL gelir elde ettiklerini belirterek, bu yılki hedeflerinin 15 bin paket üretmek olduğunu, çayın 1 paketinin ise 5 TL'den satıldığını söyledi.