(Görüntülü Haber) 12 bin kişilik antik stadyum, eski görkemine kavuşuyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Antik Roma dönemini yapısı Perge Antik Kenti'nin önemli parçalarından 12 bin kişilik stadyumun eski ihtişamına kavuşması için çalışma başlatıldı. Stadyumda, geleneksel sporların yanı sıra gladyatör oyunları da sahnelenecek.



Antalya kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, Roma döneminin en düzenli kentlerinden biri olan ve ayakta kalmış yapısıyla ihtişamını koruyan Perge Antik Kenti'nin ayrılmaz parçalarından biri olan stadyum, henüz ziyarete kapalı vaziyette bekliyor. Antik dönemden günümüze kalmış en iyi stadyumlardan biri olarak gösterilen Perge Stadyumu, bölgenin doğal taşlarından oluşturuldu. 70 kemer üzerine oturtulan ve 11 oturma sırasından meydana gelen yapı, 12 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadyum, 3'üncü yüzyılda vahşi hayvanlarla birlikte gladyatörlerin mücadele alanına dönüştürüldü. Stadyumun kuzey ucu, vahşi hayvanlar için koruyucu kafeslerle çevrildi ve bu bölüm arenaya dönüştürüldü.



BÖLGENİN ANITSAL YAPILARINDAN



Uzun yıllardır ziyarete kapalı olan antik stadyum için Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Perge Stadyumu'nun bölgenin anıtsal yapılarından biri olduğunu belirterek, kazı geçmişinin 1980'li yıllara dayandığını söyledi. Karabayram, “2002 yılında buraya bir proje hazırlandı fakat o yıldan beri ödenek sıkıntısı yaşanıyordu. Bu nedenle proje bir türlü başlayamamıştı. Yakın zamanda buranın ihalesini 4 milyon lira gibi bir bedelle gerçekleştirdik" dedi.



DÖNEMİN SPORLARI DA YAPILACAK



Stadyumun geçmişinin 1'inci yüzyıla kadar uzandığını aktaran Karabayram, stadyuma uygulanacak projenin detaylarını şöyle anlattı:



“Stadyum, ilk defa o dönemki sporların yapıldığı, o dönemki faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan haline getirilecek. 30 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki bu alan Perge'ye hakim bir noktada. Bu yapıdaki taş malzemeler kendi öz malzemeleri. Ekibimiz öncelikle mevcut durumu belgeleyecek. Burada tiyatrodan gelen taşlar yeniden tiyatroya taşınacak. Proje 30 yıllık bir serüvenden sonra ele alındı. Yapı o kadar güçlü ki dokular orijinal haliyle duruyor. Stadyum Antalya'nın yeni bir yüzü olacak. Konser ve geleneksel sporların yanı sıra tarihi dönemde yapılan gladyatörlerin oyunları burada canlandırılabilir. Stadyum Antalya için bir milat olacak. Bu tür yapıların turizmi ve çevre ile bütünleşmesinin sağlanması bizim çok önemli. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim."

