(Görüntülü Haber) 11 yaşındaki Seçkin, 4 yıldır uygun iliği bekliyor

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'de tedavi gören kemik iliği yetmezliği 'fankoni aplastik anemi' hastası Seçkin Taşdemir (11), 4 yıldır nakil için bekliyor. Hastalığı nedeniyle enfeksiyon kapma riski olduğundan dışarı çıkamadığını belirten Seçkin Taşdemir, "Sağlığıma kavuşursam, her sağlıklı çocuk gibi arkadaşlarımla oynamak istiyorum" dedi.



Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan çiftçi Metin (32) ile ev kadını Birgül Taşdemir (31) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Seçkin Taşdemir, sünnet için 4 yıl önce yapılan kan tahlilinde kemik iliği yetmezliği rahatsızlığı olan 'fankoni aplastik anemi' hastası olduğu anlaşıldı. Aile, tedavi için hastanenin yolunu tuttu. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi'nde tedavisine başlanan Seçkin Taşdemir'e ilik nakli yapılması gerektiği belirtildi. Ancak aile yakınlarından alınan doku örnekleri, uyuşmadı. 4 yıl boyunca ayda 4 kez Manisa'dan İzmir'e gelen Taşdemir çifti, çocuklarının tekrar sağlığına kavuşması için vatandaşlardan hastaneye gelerek bağışçı olmalarını istedi.



Seçkin Taşdemir'in dedesi Yüksel Taşdemir (52), "4 yıl önce torunumun kemik iliği yetmezliği hastası olduğu, ilik nakli yapılması gerektiği ortaya çıktı. Vatandaşlarımızı ilik nakli için kan bağışında bulunmaya çağırıyorum. Kan verip, torunumuza umut olabilirler. Yardım için herkese çağrıda bulunuyorum" dedi.



Seçkin Taşdemir'in babası Metin Taşdemir ile anne Birgül Taşdemir de 4 yıldır Manisa'dan İzmir'e gidip geldiklerini, maddi durumlarının kötü olduğunu belirtti. Tek istediklerinin çocuklarının sağlığına kavuşması olduğunu ifade eden Taşdemir çifti, vatandaşlara, hastaneye gelip ilik için bağışçı olmaları çağrısında bulundu.



Yaşıtları gibi sokağa çıkmak isteyen Borlu Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seçkin Taşdemir ise, "Hasta olduktan sonra sokağa çıkamıyorum. Enfeksiyon kapma riski var. Sağlığıma kavuşursam her sağlıklı çocuk gibi arkadaşlarımla oynamak istiyorum" dedi. Seçkin Taşdemir, .üyüyünce polis olmak istediğini söyledi.



FALCONİ APLASTİK ANEMİSİ NEDİR?



Falconi aplastik anemisi, doğuştan bozuklukların olduğu genetik kökenli bir kemik iliği yetersizliğidir. Damarlarda dolaşan kanda bulunan alyuvarlar (dokulara oksijen taşırlar), akyuvarlar (savunma hücreleridir) ve kan pulcukları (pıhtılaşmada görevlidirler) sürekli olarak ölürler ve yenilenirler. Bu hücreler kemiklerin orta boşluğundaki kemik iliğinde yapılırlar. Aplastik anemi denilen kansızlık türünde kemik iliğinin tümüyle yetersiz çalışması ile alyuvarların yanı sıra akyuvarlar ve kan pulcukları da azalır. Böylece vücudun savunma sistemleri çalışmadığından kansızlık ile birlikte enfeksiyonlara eğilim artar ve kanama eğilimi artar.