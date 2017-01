(Görüntülü Haber) 11 yaşındaki köpeğe bel fıtığı ameliyatı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen Terrier cinsi 'Yuppi' adlı 11 yaşındaki köpeğe, belfıtığı ameliyatı yapıldı. Antalya'da oturan Sibel Bileci'nin 'Yuppi' adlı köpeği rahatsızlandı. Bileci, tedavi için Antalya'daki bir veterinere götürdüğü köpeğinin tam iyileşemediğini fark etti. Ardından Bileci, köpeğini tedavi için MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Yapılan muayene ve tetkiklerde köpekte bel fıtığı olduğu ve bu nedenle arka ayaklarını kullanamadığı tespit edildi. Köpeğe, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin, Uzm. Dr. Harun Çınar, veterinerler Ahmet Hamdi Küçük, Ahmet Bircan Yalın, Betül Şensöz, Nuri Uysal ve İsa Can Uyguralp'in de aralarında bulunduğu ekip tarafından bel fıtığı ameliyatı yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Şirin, "Köpeğimiz yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanmış. Biz de gerekli klinik muayenesini yaptık, tanısal görüntüleme işlemleri sonuçlarıyla birlikte bel fıtığı ameliyatı olması gerektiğine karar verdik. İnsanlarda da bel fıtığı olarak bilinen hastalık köpeklerde de benzer şekilde seyretmektedir. Yuppi'nin ameliyat sonrası yoğun bakım sürecini takiben 1 hafta sonra fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ile 4-5 haftaya sağlığına ve normal yürüyüşüne kavuşmasını umuyoruz. Türkiye'de yaygın yapılabilen bir ameliyat değil. Ama bizim hastanemizin fiziki yapısı buna müsait. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak hem sokak hayvanlarına hem de bölgeye hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi. 'O BENİM HER ŞEYİM' 'Yuppi'nin sahibi Sibel Bileci de MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin başarısını duyduğunu ve köpeğini hastaneye getirdiğini belirterek, "Yuppi 11 yaşında. O benim her şeyim. Yaklaşık 1 ay önce rahatsızlandı ve ben Antalya'da veteriner hekimlere götürdüm. Ama sonuç alamadık. Sonra buraya geldik. Muayenesi ve tetkikleri yapıldı. Buradaki doktorlarımıza emanet ettim. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.