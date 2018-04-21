(Görüntülü Haber) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, girişimcilerle bir araya geldi
21 Nisan 2018 Cumartesi 17:40
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