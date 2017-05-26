Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,) 11 Ayın sultanı ramazan için, 11 pare top atışı yapıldı Nevşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını Nevşehir Şehir Ormanı'nda oluşturulan platformdan 11 pare top atışı ile karşıladı. Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs 2017 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde, Nevşehir Şehir Orman'ında oluşturulan platformda, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını 11 pare top atışı yaparak karşıladı. Öte yandan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara bildirmek amacıyla top atışı uygulamasına devam edecek.
(Görüntülü Haber) 11 Ayın sultanı ramazan için, 11 pare top atışı yapıldı
Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,) 11 Ayın sultanı ramazan için, 11 pare top atışı yapıldı Nevşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını Nevşehir Şehir Ormanı'nda oluşturulan platformdan 11 pare top atışı ile karşıladı. Belediye...
26 Mayıs 2017 Cuma 16:24
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