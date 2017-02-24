(Görüntülü Haber) 102 yaşındaki delikanlı

BURSA ()-BURSA'nın Nilüfer İlçe Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde yaşayan 102 yaşındaki Halil Gürdaş, sağlıklı yaşamın sırrını paylaştı. Az yemek ve sporun, uzun yaşamanın sırrı olduğunu anlatan Gürdaş, sağlıklı yaşam için limon, sarımsak, yoğurt ve balı önerdi. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinden, bir asırlık çınar Halil Gürdaş, dinç görünümü ve neşesi ile herkesin ilgi odağı. 1915 yılında Pertek'te doğan emekli astsubay Halil Gürdaş, ilerleyen yaşına rağmen zindeliği ile huzurevinde en dikkat çeken isim. Gürdaş, dinç olmasında asker emeklisi olduğu için yaşamında da disiplinli ve kuralcı olduğunu ifade etti. 1933 yılında girdiği Konya Gedikli Küçük Zabit İhzari Mektebi ile askerlik hayatının başladığını kaydeden Halil Gürdaş, birçok kentte görev yaptığını anlattı. Eşini 7 yıl önce kaybettiğini söyleyen 2 çocuk babası Gürdaş, 55 yıldır Bursa'da yaşadığını belirtti. Uzun ve sağlıklı hayatın şifrelerini paylaşan Gürdaş, ?Hayatım boyunca hep az yemek yedim. Sofradan doyarak kalkmadım. Sarımsak, bal, limon, yoğurdu çok yedim. Spor her zaman hayatımın parçası oldu. Atletizm dalları ve güreş ile çok uğraştım. Bu yaşıma rağmen her sabah odamın balkonunda ve yatağımda egzersiz yapıyorum" dedi. Doktora gitmeyi hiç sevmediğini ve yok denecek kadar az ilaç kullandığını kaydeden Gürdaş, yapılan sağlık kontrollerinde de doktorları bile şaşırtıyor. Herhangi bir sağlık problemi olmayan Gürdaş, huzurevinin en enerjik isimleri arasında. Spor yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi gençlere tavsiye eden Gürdaş, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Gürdaş, geçenlerde 101. doğum gününü birlikte kutladıkları Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine de teşekkür etti.