(Görüntülü Haber) 100 yıllık kilim dokuma tezgahında mesleğini yaşatıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta yaşayan Züleyha Koç (45), 20 yıl önce aldığı ve yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen tezgah ile tarihi Taşhan'da Selçuklu, Osmanlı ve Orta Asya motiflerini kilim ve hediyelik eşyalara işliyor. Tokat'ta yalnız yaşayan Züleyha Koç, 20 yıl önce 5 bin liraya kilim dokuma tezgahı satın aldı. Yaklaşık 100 yıllık olduğu sanılan tezgah ile kentteki tarihi Taşhan'da, küçük bir atölyede dokuma işleri yapmaya başladı. Koç, tezgahında kilimlerin yanı sıra çeşitli desenler içeren cüzdan ve anahtarlık gibi hediyelik eşyalar da yapmaya başladı. Özellikle kenti ziyarete gelen turistlerin uğrak noktalarından biri olan Taşhan'da, Koç'un yaptığı ürünler büyük ilgi gördü. Yaklaşık 30 yıldır dokumacılık yaptığını söyleyen Koç, "Bu işi köyümüze görevli gelen imamdan öğrenmiştim. O günden bugüne kadar bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Bu tezgahı da 20 yıl önce kilim dokumacılığını bırakan bir kişiden satın aldım. Yaklaşık 100 yıllık bir kilim dokuma tezgahı. Dokumaları bu tezgahta yapıyorum. Kilimlerimizde Osmanlı, Selçuklu ve Orta Asya’dan bugüne gelen motiflerimizi kullanıyorum. Her motifin bir geçmişi ve bir dili var" dedi. 'TEKNOLİJİYE YENİK DÜŞTÜK' Eskiden kilimin bilindiğini ve satışların daha iyi olduğunu anlatan Koç, ''Şu anda teknolojiye biraz yenik düştük. Ben, yine de işimi devam ettirmeye çalışıyorum. Geçmişte daha çok yer döşemesi olarak kullanılan kilimleri şimdi ben, cüzdan ve anahtarlık gibi küçük hediyelik eşyalara dönüştürdüm. Onlara ilgi daha fazla. Satışı da güzel oluyor. Öncelikle yapacağım eşyanın ebadına göre dokuyorum. Sonradan da dikimini yapıyorum'' diye konuştu.