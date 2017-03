(Görüntülü Haber) 100 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü kutlaması

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin'de katıldığı bir programda 100 yaşındaki Emine Doğan'a, sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, partili kadınlara yönelik özel bir salonda düzenlenen programa katılan 100 yaşındaki Emine Doğan için doğum günü partisi düzenledi. Kendisine düzenlenen pastanın üzerindeki mumları üfleyen Emine Nine, pastanın kesimini ise AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve babası Süleyman Bölünmez ile birlikte yaptı. Bir asırlık ömrü geride bırakan Emine Nine, Çankırı ve Bölünmez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinden olduklarını öğrenmesi üzerine Türkçe bilmediği için duygularını Kürtçe ifade ederek, "Biz Erdoğan'dan nasıl razıysak Rabbim de kendisinden razı olsun. Kendisini her zaman destekliyorum. Kendisine her zaman 'evet' diyoruz. Allah İbrahim'in ateşe atılmasında nasıl kendisine yardım edip onu koruduysa, Allah Erdoğan'ı da, devletimizi de bu tür tehlikelerden korusun, yardımını esirgemesin" dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Emine Ninenin bu halktaki Erdoğan sevgisinin bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Bizler kadınlarımızla referandumu konuşmak üzere toplandık. 100 yaşındaki bir ninemizin doğum gününün bugüne denk geldiğini öğrenince kendisine sürpriz yapalım dedik. Kendisi de bize Erdoğan için siyasete girdiği günden beri 'evet' dediğini, referandumda da bir kez daha 'evet' diyeceğini söyledi. Emine Ninemiz'in bu açıklaması bizi epey onurlandırdı ve motive etti. Emine ninelerimiz olduğu müddetçe bu milletin bu devletin sırtı yere gelmez" dedi. Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, daha sonra Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanımeli Merkezi'ndeki toplu nikah törenine katıldı.