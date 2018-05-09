(Görüntülü Haber) 100'üncü yaşa sürpriz doğum günü
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Göregen'e, ailesi sürpriz doğum günü düzenledi. İlçenin Gölovası Mahallesi'nde nüfus kaydına göre 100 yaşına giren 12 çocuğu ve 48 torunu olan Ali Göregen için ailesi doğum...
09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:29
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Göregen'e, ailesi sürpriz doğum günü düzenledi. İlçenin Gölovası Mahallesi'nde nüfus kaydına göre 100 yaşına giren 12 çocuğu ve 48 torunu olan Ali Göregen için ailesi doğum günü düzenledi. Doğum gününe Göregen'in çok sayıda yakını katıldı. Göregen, torunlarının yaptırdığı pastanın üzerindeki 100 mumu üfleyerek söndürdü. İlk kez doğum günü kutladığını belirten Ali Göregen, "Eşim 30 yıl önce öldü, her işimi kendim yapıyorum. Daha uzun süre yaşamak istiyorum. Herkesin iyi olmasını istiyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Atatürk'ü hiç görmedim ancak, bize Cumhuriyeti armağan etti. Rabbim sizlerin de ömürlerinizi uzun etsin. Daha önce hiç doğum günü kutlamamıştım. Çok mutlu oldum çocuklarımla beraber olmaktan" dedi.
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