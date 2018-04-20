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(Görüntülü Haber) 100 erkek arasında turnuvanın yıldızı kadın futbolcu oldu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bir ortaokulda sınıflar arasından düzenlenen futbol turnuvasın da 100 erkek içerisinde tek kadın futbolcu olan Nurten Acar, final maçında 4 asist 1 gol atarak turnuvanın yıldızı oldu. Acar'a arkadaşları tarafından...

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bir ortaokulda sınıflar arasından düzenlenen futbol turnuvasın da 100 erkek içerisinde tek kadın futbolcu olan Nurten Acar, final maçında 4 asist 1 gol atarak turnuvanın yıldızı oldu. Acar'a arkadaşları tarafından ünlü futbolcu 'Messi'nin lakabı taktı. Silvan'da Atatürk Ortaokulu'nda her yıl düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasında bu yıl bir ilk yaşandı. Turnuvada, 100 erkek arasında tek kadın futbolcu olan Nurten Acar, oynadığı futbolla seyircileri kendine hayran bıraktı. Turnuva boyunca 3 maçta 8 asist 5 gol atan Acar, turnuvanın en dikkat çeken ismi oldu. Muçlarda erkekler ile birlikte arasında top koşturan Acar'a arkadaşları tarafından ünlü futbolcu 'Messi'nin lakabı takıldı. Final maçında oynadığı oyunla izleyicileri kendine hayran bıraktıran Acar'ın takımı maçı 5-1 kazanarak şampiyon oldu. Futbola iki yaşında başladığını belirten 6. sınıf öğrencisi Nurten Acar, mahallede futbolu oynayarak öğrendiğini ve okul derslerini de ihmal etmediğini söyledi. Acar, ayrıca hedefinde futbolcu olmak istediğini ve bunun için yardım beklediğini vurguladı.

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