(Görüntülü Haber) 100 bin fide 1 saatte tükendi

Burhan CEYHAN AYDIN, () Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'Yerel Tohum Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin fide dağıtıldı. Dağıtılan biber, domates ve patlıcan fideleri 1 saatte tükendi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla başlatılan Yerel Tohum Projesi 4'üncü yılına ulaştı. Proje kapsamında, Efeler ilçesindeki Kent Meydanı'nda fide dağıtımı düzenlendi. Tüp poşetler içerisindeki biber, domates ve patlıcan fidelerine vatandaşlar, büyük ilgi gösterdi. Uzun kuyruklar oluşturulurken, 100 bin fide 1 saatte tükendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Koordinatörü Veteriner Dr. Gökçe Yıldırım, fide dağıtımıyla ilgili bilgi verip, Efeler ilçesinde bu yılın ilk fide dağıtımına başladık. 17 ilçemizde, 15 günde yaklaşık 2 milyon fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Fidelerimizin tamamı yerli tohumlardan üretilmiştir. Bugün biber, patlıcan ve domates fidesi dağıtıyoruz. Bu fideler sofralık oldukları kadar aynı zamanda da tohumluktur. Vatandaşlar gelecek yılın tohumlarını da bu fidelerden oluşacak sebzelerden elde ederlerse çok daha faydalı olur ve projemizde amacına ulaşmış olur dedi.