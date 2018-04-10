Özden ATİK/ İstanbul () - FATİH'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık Nezir Türkoğlu, "Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum" dedi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Öldürülen Yiğitcan'ın annesi Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, otopsi raporunun mahkemeye gönderildiğini belirtti. Bunun üzerine söz alan Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, "Rapora göre, sanık baba oğlunu 16 yerinden bıçaklamıştır. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" dedi. "İDAMIMI İSTİYORUM" Rapora karşı diyecekleri sorulan sanık Nezir Türkoğlu ise "Benim için idam çıkarsınlar. Gerekirse imza veririm. Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum. Böyle bir baba değildim" dedi. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ceza ehliyeti yönünden beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: İdamımı istiyorum
Özden ATİK/ İstanbul () - FATİH'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık Nezir Türkoğlu, "Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı...
10 Nisan 2018 Salı 16:12
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