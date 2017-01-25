(Görüntülü Haber) 10 aylık köpeği sırtından vurdular

BİLECİK'in Pazaryeri İlçesi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle sırtından vurulan 10 aylık dişi çoban köpeği, karların üzerinde yaralı bulunarak Eskişehir'deki veteriner kliniğine getirildi. Veteriner Naci Uncu, hayvanın yarı felçli olduğunu söyleyerek, "Bunu yapanları lanetliyorum. Vahşice bir davranış. Yakın mesafeden, bütün saçmaların vücuduna denk getirmek amacıyla ateş edilmiş" dedi. Eskişehir'de bir şirkette çalışan İbrahim Baba, iş için gittiği Bilecik'in Pazaryeri İlçesinden Eskişehir'e dönerken yol kenarında çöp ve karların üzerinde bir köpek gördüğünü söyledi. Aracında sürekli olarak sokak hayvanları için yiyecek bulundurduğunu belirten İbrahim Baba, "Köpeği görünce aracımı durdurdum. Yiyecek vermek için yanına yaklaştığımda köpeğin yaralı olduğunu gördüm. Kucaklayarak aracıma taşıdım. Kötü bir haldeydi. Sanırım uzun süre aç da kalmıştı. Ona yiyecek verdim ve Eskişehir'deki Nuh'un Gemisi adlı veteriner kliniğine getirdim" diye konuştu. 'TEDAVİSİ İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR' Veteriner hekim Naci Uncu, köpeğin röntgen filmini çektiklerini, belinde ve sırtında çok sayıda saçma gördüklerini belirtti. Köpeğin 15-20 gün önce yakın mesafeden av tüfeği ile ateş edilerek vurulduğunu ifade eden Uncu şunları söyledi: "Zavallı canlara, zevk için ateş ediyorlar. Ya sakat bırakıyorlar ya öldürüyorlar. İbrahim bey duyarlı bir vatandaşımız sağolsun. Bozüyük-Eskişehir arasındaki bir yerde, karlar içerisinde bu zavallıyı görmüş ve aracına almış, bize getirdi. İlk muayenesini yaptığımızda sırtında ve belinde açık yaralar olduğunu gördük. Vurulma olasılığı aklımıza geldi ve röntgeninde maalesef yakın mesafeden çok ince saçmayla vurulmuş. Şu anda vücudunda binlerce saçma var. Çok yakın mesafeden vurulduğunu tahmin ediyoruz, çünkü saçmaların hepsi birbirine çok yakın sıralanıyor, hepsi de derine nüfus etmiş. Bu insafsızca bir davranış. İnsanlığın bittiği nokta bu işte. Hayvanda iltihaplı derin yaralar var. Nerden bakarsanız bir 15-20 gündür yaralı bu hayvan. Derinin iç kısımlarına saçmalar işlemiş ama sinirleri hırpalayan, sakatlayan saçmalar da var. Bunu hayvanın yarı felç olmasından anlıyoruz. Maalesef belinden aşağısı tutmuyor hayvanın. İlk müdahalesini yaptık fakat buna nöroşirürji uzmanı veterinerin müdahale etmesi lazım. Hastayı geniş imkanları olan Ankara'daki bir kliniğe yönlendirme çabası içerisindeyiz. Bu hayvancağızın buradaki tedavisini biz üstlendik ama Ankara'ya gitmesi ve orada tedavisinin devam etmesi için kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var." Naci Uncu, hayvanlara zarar veren kişilerin ihbar edilmesini de isteyerek, "Tekrar lanetliyorum, tekrar kınıyorum. Zavallı hayvanları av tüfeğiyle vurup, yaralayıp, sakat bırakmak hiç kimsenin eline hiçbir şey geçmez. Bunu vurmanın kime ne faydası var? Vahşice bir davranış. Yakın mesafeden, bütün saçmaların vücuduna denk getirmek amacıyla ateş edilmiş. Sırtında belinde yaraları var. Bunlar görünen yaralar. Yeni de değil. Nerden baksanız 15-20 gün önce olmuş. Bu hayvancağız 15-20 gündür doğada yaşama mücadelesi vermiş bu yaralarla" dedi.