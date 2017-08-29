(Görüntülü Haber)1-TOPBAŞ : (KAZILARIN METRO AÇILIŞINA ETKİSİ) UZARSA ETKİLENİRİZ

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş " (Beşiktaş metro istasyonundaki arkeolojik çalışmalar) Arzumuz bu yıl sonuna kadar tamamlanırsa çalışma süremiz etkilenmez. Uzarsa etkileniriz. Bunun için Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğümüzün bu konuda hassasiyet göstereceklerini umut ediyorum" Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Başkan Topbaş, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'dan arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada basın açıklaması yapan Topbaş, İstanbul'da yapılan metro çalışmaları sırasında tarihe ışık tutacak önemli izlerin bulunduğuna dikkat çekti. Bunlardan Yenikapı metro istasyonununda 8 bin 500 yıllık bir geçmişe eriştiklerini belirten Topbaş, "İhale aşamasında olan Yenikapı metro istasyonumuzda bir müze istasyon haline getiriyoruz. Turizm açısından önemli bir destinasyon olacak" diye konuştu. "1800 METREKARELİK METRO İSTASYONUMUZA GELMEKTEDİR" Kadir Topbaş, 24,5 kilometrelik Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş İstasyonu'ndaki çalışmalar sırasında da arkeolojik buluntulara rastlandığı belirterek, şunları söyledi: "3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün önerisi doğrultusunda Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'müzün nezdinde kazı işlemleri devam ediyor. Bu tam da bizim 1800 metrekarelik metro istasyonumuza gelmektedir. Burada açık kazı yapmak suretiyle metro istasyonu yapmak için ortaya koyacağımız alan ancak 800 metrekarelik bir arkeoloji kazı alanı bulunmakta. Katmanlarında 19. yüzyıl ama aşağıya indiğimiz zaman milattan önce 1200 ile 800 yılları arasında 'Erken Demir Çağ'a ait izleri bulduk. Mezarlar bulunmuş. İstanbul'un bu bölgesinde de demek ki bir tarih var." "TOPOĞRAFYA BUNU HİSSETTİRİYOR" Bölgenin bir vadi alanı olduğunu tahmin ettiğini belirten Kadir Topbaş, geçmişte İstanbul Boğazı'nın bir Haliç şeklinde iç noktalara doğru girdiğini topoğrafyanın da bunu hissettirdiğini dile getirdi. "BU HATTIN METRO TÜNEL KAZILARI YÜZDE 82,5 ÖLÇEĞİNDE TAMAMLANDI" Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını iki etaplı olarak yürüttüklerini belirten Topbaş, bunlardan ilki olan 1. etap Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını 2018 yılının sonuna doğru açmayı düşündüklerini bildirdi. Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş'tan oluşan ikinci etabın ise ise 2019'un Haziran ayına uzanabileceğini aktaran Topbaş, " 8 ilçeden geçen bu metro hattında günde 1 milyon yolcunun kullanabileceğini tahmin ediyoruz. Bu hattın metro tünel kazıları yüzde 82,5 ölçeğinde tamamlandı. Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları devam ediyor. Ricamız, bu yıl sonuna kadar bu çalışmaları bitirmek; ki biz buradaki metro istasyonumuza girelim. Aksi takdirde gecikmeler ortaya çıkar. Gördüğümüz kadarıyla daha alt katmanlarda birşeyler olabileceğini tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı. Kadir Topbaş, Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazılara büyükşehir belediyesi olarak 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarına da sözlerine ekledi. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nı bugünden tebrik eden Topbaş, kurban kesim ve satış alanlarıyla ilgili konuştu. Topbaş, "İstanbul'un 7 bölgesinde modern, hijyen kurban kesim alanları oluşturduk. Hem satış istasyonları var hem de hayvanlara eziyet etmeden hijyen kesimhanelerimiz var. İlçe belediyelerimize teknik testek vermekteyiz. O kötü görüntüleri, ortalıklarda kurban kesimlerini ve çevre kirliliğini bu şehirde yaşamayalım" dedi. ARKEOLOJİK KAZILAR METRO ÇALIŞMALARINA ENGEL Mİ? Başkan Topbaş açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Beşiktaş metro istasyonundaki arkeolojik kazıların metro çalışmalarına engel olup olmadığıyla ilgili bir soruya Topbaş, "Açık kazı olarak istasyon burada 35 metrelere kadar inecek. Ancak bu katmanlardaki bulgular (arkeolojik eserler) tespit edildikten sonra bunu yapabileceğiz. Arzumuz bu yıl sonuna kadar tamamlanırsa çalışma süremiz etkilenmez. Uzarsa etkileniriz. Bunun için Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğümüzün bu konuda hassasiyet göstereceklerini umut ediyorum. Kazdıkça yeni şeyler çıkarsa da ona hassasiyet göstereceğiz. Görüntü Dökümü ---------------------- -Kadir Topbaş'ın metro istasyonu alanına gelişi -Basın açıklaması -Burada yetkililerden bilgi alması -Kazı alanını gezmesi -Alanda incelemelerde bulunması -Genel ve detaylar