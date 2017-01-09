(Görüntülü Haber)1-Şehit polis Fethi Sekin’in adı yeni doğan bebeğe verildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), () – İZMİR adliyesindeki terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve hain saldırıyı önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i adı Konya’nın Ereğli ilçesinde yeni doğan bebeğe verildi. Konya’nın Ereğli İlçesi’nde, şoförlük yapan Hidayet Ölmez ile eşi Fadime Ölmez yeni doğan dördüncü çocuklarına, İzmir Adliyesi’ndeki terör saldırısında teröristlerle çatışarak hain saldırıyı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in ismini verme kararı aldı. Ölmez çiftinin aldığı kararı öğrenen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve beraberindeki heyet aileyi evinde ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Agah Taşkın, 3 gün önce dünyaya gelen bebeğin kulağına ezan okurken, Belediye Başkanı Özgüven de bebeğin kulağına 3 kez ‘Fethi Sekin’ adını tekrarlayarak adını koydu. ‘BİZ BİRİZ’ Bebeğe çeyrek altın takan Özgüven, ‘’3 gün önce dünyaya gelen yavrumuza İzmir’de yaşanan hain saldırıyı önleyen şehidimiz Fethi Sekin’in adını verdik. Öncelikle aileyi tebrik ediyorum. Kahraman polisimiz Kürt asıllı. Yine başka bir kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir ise Türk. Biz Kürt, Türk, Çerkez, Laz ayırt etmeyiz. Biz biriz. Fethi Sekin’ler şehit olacak ve yeni Fethi Sekin’ler geliyor. Düşmanlar bunu görsün. Bebeğimize isminin hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi. ‘İNŞALLAH VATANA VE MİLLETE HAYIRLI EVLAT OLUR’ Bebeğin annesi ev hanımı Fadime Ölmez de ‘’Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah devletimize milletimize hayırlı bir evlat olur. Daha çok ‘Fethi Sekin’ler doğacak.” diye konuştu. Fethi Sekin Ölmez’in dedesi Ahmet İlter de torununun vatana ve millete hayırlı evlat olmasını diledi.