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(Görüntülü Haber) 1 Milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de banka görevlilerin, yüklü miktarda para çekmeye gelen kişiden şüphelenerek polise haber vermesi üzerine çalışma başlatan polis, 13 ilde 19 kişiden 1 milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı...

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de banka görevlilerin, yüklü miktarda para çekmeye gelen kişiden şüphelenerek polise haber vermesi üzerine çalışma başlatan polis, 13 ilde 19 kişiden 1 milyon lira vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti. Bahçelievler Yıldırım Bayezit Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinin görevlileri, 29 Mart günü, bankaya gelerek tek seferde 45 bin 500 lira para çeken kişiden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis ekipleri, görevlilerden evrak eksikliği bahanesiyle şüpheliyi geri çağırmasını istedi. Görevlilerin çağırması üzerine 10 dakikanın ardından bankaya tekrar gelen şüpheli Burak D. polis ekiplerince gözaltına alındı. İFADE VERİNCE ÇETE ÇÖKERTİLDİ Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Burak D., telefon dolandırıcılığı yaptıklarını itiraf ederek diğer şüphelilerin isimlerini verdi. Ardından operasyon yapan polis ekipleri, Erdi G. (27), Sedat C. (37), Özgür Ö. (28) ve Fatih B. (27)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, kendilerini polise veya savcı olarak tanıtıp "Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri hesaplarınızı kontrol ediyor" yalanıyla örgütlü bir şekilde, telefon dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin aynı yöntemle, 13 ilde 19 kişiden 1 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken Fatih B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, dolandırdıkları kişiden parayı almak için bir binaya girip çıkmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

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