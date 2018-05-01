(Görüntülü Haber)1 MAYIS'TA ADALARA AKIN

1 MAYIS'TA ADALARA AKIN - Yoğun talep nedeniyle vapur ve motor iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilenler adalara akın etti. Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı. Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm" diye konuştu. Motor iskelesindeki görevli ise ?İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla" diye konuştu. Görüntü Dökümü ------------ -Adalara iden vapurdan görüntü -Vapurdaki yoğunluk -İskeledeki kuyruk -Vatandaşlarla röp -Motora binenlerden görüntü