Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.
(Görüntülü Haber) 1 Mayıs miting alanında temizliğe başlandı
Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.
01 Mayıs 2018 Salı 19:13
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