Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı. Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 yılında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Kalabalık daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Burada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, "Taksim 1 Mayıs'tır. Taksim emekçilere açılmalıdır. Emekçiler Taksim'e gelip o günkü şehitlerini Taksim'de saygıyla anmalıdır. Gündemimizde olan şeker fabrikalarının satışlarını dikkat çekmek ve işçilere destek vermek için bu sene 1 Mayıs'ı Uşak'ta kutlayacağız. Herkesi Uşak'a davet ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından üzerinde "1 Mayıs" yazılı çelenk Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na konudu, saygı duruşunda bulunuldu.
(Görüntülü Haber) 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı yokuşunda anıldı
Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı. Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup,...
30 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
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