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Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber)1-İdlib'deki çadır kentte 'Şefkat Nöbeti'

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, Türk Kızılayı desteğiyle kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ihtiyaçları, 'Şefkat Nöbeti' projesiyle karşılanıyor. İdlib'de Türk Kızılayı'nın desteği ile kurulan çadır kentlerde binlerce...

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, Türk Kızılayı desteğiyle kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ihtiyaçları, 'Şefkat Nöbeti' projesiyle karşılanıyor. İdlib'de Türk Kızılayı'nın desteği ile kurulan çadır kentlerde binlerce mülteci hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Kurulan çadır hastanelerde de hastaların tedavisi yapılıyor. Bölgenin güvenliğini ise Suriyeli muhalifler sağlıyor. Çadır kentlerde 24 saat boyunca silahlı muhalif gruplar devriye geziyor. Çadır kentlerde kalan ailelerin ihtiyaçları ise 'Şefkat Nöbeti' projesiyle karşılanıyor. Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık proje kapsamında toplanan yardım malzemelerinin kamplarda dağıtımına katıldı. Kızılay'ın bölgedeki faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan Dr. Kınık, şunları söyledi: "Yaşanan iç savaştan dolayı bu bölgeye yaklaşık 300 bin kişi göç etti. Kızılay'ın bu bölgede desteklediği on kadar kamp var. Şimdi Azez tarafında da yeni kamplar oluşturmak için çalışıyoruz. Bununla birlikte Afrin içerisinde de güneyden kuzeye çıkmak isteyenler olma ihtimaline karşılık buna benzer kamp hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye'nin içinde evlerini terk etmiş durumda olan yaklaşık 7 milyon insan var. Bu insanların yardıma ihtiyaçları var. Biz de Türkiye'den sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu insanlara yardımlar ulaştırmak için çalışıyoruz." 'DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK' Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgenin daha güvenli hale geleceğini belirten Dr. Kınık, "AFAD ile birlikte kurduğumuz bir kent. İdlib'in içerisi buna benzer dramlarla dolu. Bir milyon kişi buna benzer manzaralarda yaşıyor. Bu bölgede yakın zamanda bir çatışma oldu. Grupların kendi arasındaki çatışmalardan etkilendi. Siviller hemen tahliye edildi. Bu bölge özellikle 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından daha güvenli hale gelecek" dedi.

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