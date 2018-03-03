(Görüntülü Haber)1-Antalya'da Yüksek Topuk Koşusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - RUNATOLİA Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koştuğu, 'Yüksek Topuk Koşusu'nda milli koşucu Elif Polat birinci, antrenörü Semra Pekyılmaz ikinci oldu. Tek erkek katılımcı Youtube fenomeni 21 yaşındaki Fester Abdü'nün de pembe topuklu ayakkabılarıyla koştuğu yarışın startını sunucu Burcu Esmersoy verdi. Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki Yüksek Topuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Önce çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinliklerde, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğinde topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu yapıldı. Yarışın startını sunucu Burcu Esmersoy verdi. Yarışmaya, Youtube fenomeni Fester Abdü de tek erkek yarışmacı olarak katıldı. Dört etap halinde gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu'nda Fester Abdü pembe yüksek topuklu ayakkabılarıyla koştu. MİLLET ATLET BİRİNCİ OLDU Toplam 23 kadının katıldığı yarışta milli koşucu Elif Polat birinci oldu. Polat, 100 metreyi 12.90 saniyede koştu. İkinciliği ise Elif Polat'ın antrenörü Semra Pekyılmaz 13.235 saniyeyle elde etti. Yarışmanın üçüncüsü 14.15 saniyeyle Durdu Ekinci oldu. Birinciye 2 bin, ikinciye 1500, üçüncüye 100 TL ödülün yanı sıra yüksek topuklu ayakkabıdan oluşan plaket ve çiçek hediye edildi. Yüksek topuk koşusunun ardından da Terracity Run koşusu gerçekleştirildi. RUNATOLİA ULUSLARARASI ANTALYA MARATONU YARIN KOŞULACAK Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ise yarın 34 ülkeden ve Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapılacak. Yarışmanın startı saat 08.45'te Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünden verilecek. Runatolia Genel Koordinatörü Özgür Emeklioğlu, toplamda 10 bin kişinin bu yılki maratona katılacağını, 34 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu söyledi. ESMERSOY: KOŞAMAM, RAKİPLERİMİ GÖRDÜM, HAYATTA O RİSKE GİRMEM Yüksek topuk ve çocuk koşularının startını veren Burcu Esmersoy, iki yarışma sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Organizasyon yetkililerine teşekkür eden Esmersoy, "Benim için çok değişik bir heyecan oldu. Çocukların koştuğunu görmek çok hoşuma gitti. Çok arkadaşça, birbirlerini engellemeden koştular. Aldıkları derece onlar için hiç önemli değildi, katılmak önemli dediğimiz duygu içerisinde koştular. Onlarınki ayrı ama topuklu ayakkabı koşusu benim hayatımda bir ilkti. Biz kadınlar zaten topuklu ayakkabılarımızın üstünde çok koşturuyoruz. Ama böyle bir yarış maksadıyla koşanları ilk kez gördüm. Ben mesela spor ayakkabılarımla birinci geleni geçemezdim, o kesin. İnanılmaz güzel koşuyorlar. Helal olsun, gelecek sene davet etmeseniz de gelirim ancak yine de koşamayacağım. Koşamam, rakiplerimi gördüm, hayatta o riske girmem" dedi. 'HİÇ TOPUKLU AYAKKABI GİYMEDİM' Yüksek Topuk Koşusu'na ilk kez katıldığını belirten yarışmanın birincisi Elif Polat ise hiç topuklu ayakkabı giymediğini, ikinci olan antrenörü Semra Pekyılmaz'ın tavsiyesiyle tesadüfen yarışa katılmaya karar verdiğini ve birinci olduğunu söyledi.