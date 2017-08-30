Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni (Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti)-1
(Görüntülü Haber)1-Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni (Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti)
Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni (Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti)-1
30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:03
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