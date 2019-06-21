(Görüntülü) Güvercin Sevenler Derneği Başkanı'ndan yetiştiricilere: Derneğimize üye olsunlar

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Alefli, güvercin yetiştirenlere derneğe üye olma çağrısı yaptı. Çok zahmetli olan güvercin beslemek Türkiye’de önde gelen hobilerden biri. Değeri 100 liradan 100 bin liraya kadar değişen güvercinler, açık artırmada lüks otomobil fiyatlarına çıkıyor. İnsanların tutkuları arasında kuş yetiştirmenin ilk sıralarda geldiğini anlatan Yenişehir Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Alefli, "Güvercin yetiştirenler bu tutkularının gereği birçok da özveriye katlanmak zorunda kalıyorlar. Her şeye rağmen bu tutkudan vazgeçmek mümkün değil" diye konuştu. Güvercin yetiştirmeye çocuk yaşlarda başladığını ifade eden Alefli, "Güvercin yetiştirmek bir sevdadır. Ben 52 yaşımdayım ve 11 yaşımdan beri güvercin besliyorum. Üyelerimizin katıldığı etkinlikler düzenliyor, fuarlara katılıyoruz. Üyelerimiz bu alandaki bilgi ve becerilerini artırırken, aynı zamanda sosyalleşiyorlar" dedi. Güvercin beslemenin kişiye sayısız yararı olduğunu ifade eden Alefli, bu tutkunun hayvan sevgisini beslediğine işaret etti. İlgi ve şefkatin her canlıda olduğu gibi güvercinlerde de etkisini hemen gösterdiğini söyleyen Alefli sözlerini şöyle sürdürdü: "Evlerin bahçelerinde, teras ya da balkonlarda kuş beslenebilir. Gerekli özen gösterilirse, hiçbir sorun çıkmaz. Evlerinde kuş besleyenler ya da böyle bir hevesi olanları derneğimize bekliyoruz. Derneğimize üye olsunlar. Kendilerine gerekli tüm destekleri verebiliriz." Bursa oynarı, kelebek, Mardin ve Selanik cinsi kuşların uçuculuğuyla ün saldığını vurgulayan Alefli, Alman demgeci, voski, omski ve sarıozan cinslerinin ise daha çok süs kuşu olarak yetiştirildiğini kaydetti.