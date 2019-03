(Görüntülü) Gürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadım

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - 'Gürkan Şef' olarak bilinen işletmeci Gürkan Topçu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin (İYYÜ) Girişimcilik dersi kapsamında düzenlediği söyleşide başarı öyküsünü öğrencilerle paylaştı. Topçu, "10 yaşımdan beri kırmızı ete tutkum vardı" dedi.





İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Girişimcilik dersi kapsamında 'Gürkan Şef'in Lezzete ve Başarıya Yolculuğu' adlı seminerde ünlü şef Gürkan Topçu'yu misafir etti. Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Gürkan Şef, başarı hikâyesini ve hedeflerini anlattı.





TÜRKİYE'NİN İLK DİPLOMALI KASABI; GÜRKAN ŞEF





10 yaşından beri kırmızı ete tutkusu olduğunu söyleyen Gürkan Şef, Denizli'den İstanbul'a gelip mutfak sanatları akademisinde eğitim aldığını ve ardından İtalya'ya gittiğini dile getirdi.Gürkan Şef, "Sürekli pizza ve makarna yapıyorduk, ‘İçimdeki aşk bu değil’ deyip döndüm, bir mezbaha da staj yaptım. Kendimi daha da geliştirmek için İngiltere'ye gittim ve diploma aldım. Böylece Türkiye'nin ilk diplomalı kasabı unvanını kazandım. Ben hem eğitimli hem alaylıyım. İşin her aşamasında yer aldım. Denizlili emekli bir ailenin çocuğuyum, okul masraflarımı çıkarmak için okuldan sonra Etiler'de bir restoranda bulaşık yıkıyordum. O zaman 'bu caddede restoranım olur mu' diye hep hayal kuruyordum. Bir şeyleri çok ve içten istemek önemli ama aynı zamanda da çok çalışmalıyız" diye konuştu.





‘Gürkan Şef Et Sanatları Akademisi'ni açmak istediğini söyleyen Gürkan Topçu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Okulda, İstanbul'un her yerinde kasaplık yapan meslektaşlarımıza hızlandırılmış bölüm açarak, onlara sertifika vermek istiyorum. Et üzerine uzmanlaşmak isteyen arkadaşlarımız için de bir bölüm açacağız" dedi.





"İŞE GİDERKEN AYAKLARIM HİÇ GERİ GİTMEDİ"





Başarısının püf noktasını ‘inanmak ve çok çalışmak’ olarak tanımlayan Gürkan Şef, "Bir gün bile yataktan kalktığımda 'bugün yine mi işe gideceğim?'demedim.Ayaklarım hiçbir zaman geri geri gitmedi. Demek ki yaptığınız işi seviyorsunuz. Bir daha dünyaya gelsem işimi seçme şansım olsa aynı işi yapmak isterdim" ifadelerini kullandı.





"ALİŞAN KUZU ETİNİ ÇOK SEVER"





Gürkan Şef, "Ben Alişan kadar kuzu etini seven ve tüketen birini görmedim. Aynı masada olsanız, onun eti yemesiyle birlikte tok olsanız bile tekrar acıkabilirsiniz" dedi.





"MEMLEKETİMİZİN ETLERİNİ KULLANIYORUZ"





Bir öğrencinin, 'Etleri yerli mi yoksa ithal mi kullanıyorsunuz?' şeklindeki sorusuna Gürkan Şef, "Mümkün olduğunca tabi ki memleketimizin etlerini kullanıyoruz. Ama yurt dışındaki şubelerimiz farklı ülkelerin etlerini kullanıyor. Kendi restoranlarımızda düve eti tercih ediyoruz. Bu ne demek,doğum yapmamış dişi hayvan. Eti daha pembe ve sıkıdır, yağsızdır.Genelde kadın ve sporcular tercih eder" diye konuştu.





PROF. DR. HACISALİHOĞLU: GÜRKAN ŞEF TAM BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ





Et obur olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise, "Gürkan Şef tam bir başarı öyküsü, özellikle gençler, üniversite buluşmaları sadece bir bilgi akışı değildir,değer üretme becerisidir. Bu değerin yaşam boyu başarılarıyla, koyduğu kariyer hedefiyle, daha iyi başarabilme azmiyle bugün tanışacaksınız. Söyleyişi hayatınızın bundan sonraki süreçleriyle bağ kurarak dinleyin" ifadelerini kullandı.





Gürkan Şef söyleşinin sonunda kendi markası olan özel soslu AsadoBurger'i pişirerek öğrencilere ve öğretim üyelerine sunum yaptı.