(Görüntülü) Gurbetçi çift, çiftlik kurup hayvancılığa başladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - HOLLANDA'da eşi Nermin (59) ile uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olup, 4 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Süleyman Yimsel (59), memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesi kırsal Çeşme Mahallesi'nde aldığı 120 dönümlük arazide çiftlik kurup, doğayla iç içe yaşamaya başladı. Eşiyle meyve fidanları diktiği çiftlikte koyun yetiştiren Süleyman Yimsel, kendileri için kurdukları yeni dünyada mutlu olduklarını söyledi.



Aydınlı Süleyman Yimsel, 1974 yılında ailesiyle Hollanda'ya gitti. O tarihte 15 yaşında olan Yimsel, 3 yıl sonra çelik kapı fabrikasında işe başladı. Yimsel, işe başladıktan bir süre sonra da evlendi. Yimsel'in eşi Nermin Yimsel ise tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Çiftin, 1'i kız 2 çocuğu dünyaya geldi. Uzun yıllar Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olan Yimsel çifti, memleket hasreti ağır basınca artık yetişkin olan çocuklarını Hollanda'da bırakıp, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Yimsel çifti, 4 yıl önce memleketleri Aydın'ın Koçarlı ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Çeşme Mahallesi'nde 120 dönüm arazi satın alarak, yeni bir hayata başladı. Çift, satın aldıkları araziye briketten 100 metrekarelik ev ile 100 metrekarelik hayvan damı yaptırdı. Burada koyun ve kuzu yetiştirmeye başlayan çift, sondaj yaptırıp, su çıkarttıkları araziye çeşitli meyve fidanları da dikti.



Emekli olmalarından sonra sakin ve sessiz yaşam sürmeyi tercih ettiklerini belirten Süleyman Yimsel, "Kendimizi doğaya adadık. 4 yılda 200 bin TL'lik yatırım yaparak, burada bir çiftlik kurduk. Adeta burada kendimize yeni bir dünya yarattık. 750 rakımlı bir yerde eşimle el ele, baş başa verip, temiz havada kendimiz için yaşıyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Şu an elimizde merinos, kıvırcık ve Çine çaparı cinsi toplam 250 koyunumuz var. İleride tek bir ırka dönmeyi düşünüyorum" dedi.



Gurbetçilere, Türkiye'ye döndüklerinde mutlaka keyifli zaman geçirebilecekleri uğraş bulmalarını öneren Yimsel, "Bizim ülkemiz çok güzel. Türkiye'nin neredeyse tüm yörelerini gezdim. Her yöresinde iş imkanı var. Yeter ki insan özveri ile çalışıp, işinize sahip çıkın. İşlerini takip ettikleri takdirde hem kazançları hem de yaşam standartları daha iyi olacaktır. Yurt dışı ile kıyasladığımızda Türkiye değişilmeyecek bir vatan" diye konuştu.



Nermin Yimsel de eşinin yanında, doğada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.