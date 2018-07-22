(Görüntülü) Gurbetçi, aracını polis otosu gibi giydirip, otobanda Türk bayrağı açtı
22 Temmuz 2018 Pazar 11:22
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