Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü) Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
13 Haziran 2019 Perşembe 22:19
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