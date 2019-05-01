(Görüntülü) Güngören'de tramvay moto kuryeye çarptı

Ersan SAN/İSTANBUL,() GÜNGÖREN'de tramvay moto kuryeye çarptı.





Kaza, Mehmet Akif Tramvay Durağı yakınında saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mihyettin Baltayev, 34 DG 0463 plakalı motosikleti ile tramvay yoluna girdi. Bu sırada arkadan gelen tramvay motosikleti altına aldı. Tramvay 4 metre sonra durabilirken, tramvayın altında kalan Baltayev yaralandı. Ayakları kırılan Baltayev ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri normale döndü. Baltayev'in bir restoranda moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi.