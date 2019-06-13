İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil tramvaya çarptı. İçerisindekiler hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Olay yerine ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü) Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil tramvaya çarptı. İçerisindekiler hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferlerinde...
13 Haziran 2019 Perşembe 22:31
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