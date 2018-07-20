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(Görüntülü) Güneşten korunmak isteyen esnaf 200 metrelik branda çekti

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik İlçesi'nde son günlerde artan hava sıcaklıklarından etkilenen esnaflar serinlemek, ürünlerini korumak ve müşterilerini memnun etmek için farklı noktalarda toplamda 200 metre uzunluğunda...

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik İlçesi'nde son günlerde artan hava sıcaklıklarından etkilenen esnaflar serinlemek, ürünlerini korumak ve müşterilerini memnun etmek için farklı noktalarda toplamda 200 metre uzunluğunda branda çekti. 55 esnafla birlikte, kendi imkanlarıyla branda çektiklerini söyleyen esnaflardan Tahsin Ektiren, "Bu brandaları kendi imkanlarımızla yaptık. 55 kişilik esnaf, serinlemek ve ürünlerimizi korumak için böylesi bir uygulamayı hayata geçirdik. Klimaya gerek kalmadan serinliyoruz" dedi. Mardin'in Derik ilçesinde etkisini sürdürmeye devam eden ve 45 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları farklı arayışlara itti. Derik merkezinde iş yerleri bulunan esnaflar, güneşten korunmak için sokaklara branda çekti. 55 esnaf, kendi imkanıyla çektikleri branda sayesinde hem serinleyip, hem de ürünlerini güneşten koruyor. İşyerlerindeki ürünlerinin bozulmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını anlatan esnaf Mustafa Erol, "Branda çok serin tutuyor. Eşyalarımıza güneş vurmuyor, müşteriler memnun. Boydan boya olan çarşı merkezimizdeki 55 esnaf arkadaşımızla bir araya geldik, 200 metre uzunluğunda, 7.5 metre genişliğinde yaptık. Yaz boyunca branda takılı olacak" dedi. Esnaflardan Tahsin Ektiren ise, alışveriş yapanlar brandadan memnun olduklarını ifade ederek, "Bizler esnaf olarak bu brandaları kendi imkanlarımızla yaptık. Eşyalarımızın bozulmaması için ve müşteriler alışverişlerini rahat yapmaları bu brandaları çektik" diye konuştu.

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