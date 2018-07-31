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(Görüntülü) Güneş paneli kurdu elektrik faturasından kurtuldu

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da spot dükkanı işleten elektrik ustası İmdat Tuncay, iş yerinin üstüne güneş enerji paneli yerleştirip, elektriğini üretmeye başladı. Tuncay, "1500 lira maliyetle kurduğum sistemle elektrik masrafından...

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da spot dükkanı işleten elektrik ustası İmdat Tuncay, iş yerinin üstüne güneş enerji paneli yerleştirip, elektriğini üretmeye başladı. Tuncay, "1500 lira maliyetle kurduğum sistemle elektrik masrafından kurtuldum" dedi. 

Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde spot işiyle uğraşan elektrik ustası İmdat Tuncay, çatısına kurduğu güneş enerjisi paneliyle elektriğini üreterek, tasarruf sağlamaya başladı. Eskiden ayda ortalama 200 lira elektrik faturası ödeyen Tuncay, 1500 lira maliyetle kurduğu sistemle elektrik masrafından kurtulduğunu söyledi. Tuncay, diğer esnafın da kendisini örnek aldığını anlattı. Evinde de aynı sistemi kurduğunu belirten Tuncay, "Elektrik enerjisiyle uğraşıyorum. Bunu ilk olarak kendi evim ve iş yerimde uyguladım. Sonrasında esnaf arkadaşlarıma da yapmaya başladım. Güneşten elektrik üretiyoruz. Daha önce aylık 200 lira elektrik masrafım varken, şimdi 1500 lira maliyetle kurduğum sistemle elektrik masrafından kurtuldum. 1,5 yıldır sistemi kullanıyorum. Karşı dükkanıma da buradan kablo çekiyorum. Bunu gören diğer esnaf da sistemi kurmak istiyor" diye konuştu.

İmdat Tuncay, 1,5 metrekarelik alana kurulu sistemin 2 panelden oluştuğunu, toplam 510 kWh'lık enerji ürettiğini, üretiminin aylık kullanımını karşıladığını, bunun için de elektrik aboneliğini iptal ettirdiğini kaydetti.
 

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