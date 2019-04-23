(Görüntülü) Gümüşhane’de tarihi mahalleye kayak tesisi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE'nin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesi'nde kurulacak 'Kayak Merkezi ve Kayak Köyü' projesiyle kentin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, projeyle ilk etapta 300 bin turist hedeflerinin olduğunu belirterek, "Projemizin altyapısını büyük oranda çözdük. Şehrimizin, esnafımızın ekonomik olarak rahat nefes alabileceği projeyi çok önem veriyoruz. Tarihi yerleşim yerinde gerçekleştireceğiz bu proje, 2023'e damga vuracak proje olacak" dedi. Kente 3 kilometre uzaklıkta bulunan, şehrin en eski yerleşim yerlerinden tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde inşasına başlanacak 'Kayak Merkezi ve Kayak Köyü' projesi ile kayak merkezi sayısı 2'ye çıkarılıyor. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak, 1500 metrelik telesiyejle misafirlerin ağırlanacağı kayak merkezi, mahallenin yapısı itibarıyla tarihi doku içinde kurulan tek kayak merkezi özelliğine sahip olacak. Kentin turizm potansiyelinin artırılması hedeflenen projenin hayata geçirileceği Süleymaniye Mahallesi'ndeki evler, restorasyon çalışmasıyla tarihi Beypazarı ve Safranbolu modeline dönüştürülecek. Alana yöre mimarisine uygun evler de inşa edilecek. Projeyle kentin turizm potansiyelinin de artırılması hedefleniyor. Son günlerde yerli- yabancı turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerin de ilgi odağı olan kent, Zigana'nın ardından 2'nci kayak merkezine sahip olacak. 'PROJE, 2023'E DAMGA VURACAK' Yeni dönemde en çok önem verdikleri projelerden birinin 'Süleymaniye Kayak Merkezi ve Kayak Köyü' olduğunu belirten Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, projeyle ilk etapta 300 bin turist hedefleri olduğunu söyledi. Çimen, "Bu mahallede gerçekleştireceğiz kayak köyümüz 365 gün hizmete açık olacak. İlk olarak 300 bin turist ağırlama hedefimiz var. Bölge bulunduğu coğrafi şekiller olarak oldukça kayağa uygun bir saha. 1500 metrelik telesiyeji temin ettik. Bununla beraber kar makinelerinin teminiyle birlikte yatırımı gerçekleştirip, inşallah bu dönem Gümüşhane Belediyesi olarak önderliğini biz yapacağız. Turizm açısından çok önemsediğimiz proje ile şehrimizin diğer ilçelerine gelen turistlerimizi kent merkezine çekmek istiyoruz. Bu proje 2023'e damga vuracaktır" diye konuştu. 'BÖLGEYİ ÖN PLANA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ' Projenin, sadece kayak meraklılarının değil maceraperestlerin de uğrak yeri olacağını kaydeden Çimen, "Projeyle beraber adrenalin parkı da yapacağız. Maceraperestlerin şehrimize gelerek, buradaki doğal güzellikleri yaşayacağı, farklı etkinliklere tanık olacağı bu projemizle bölgemizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Projemizin altyapısını büyük oranda çözdük. Daha önce valiliğimizin önderliğinde gerçekleşen bu projeyi Gümüşhane Belediyesi olarak lokomotifini biz gerçekleştireceğiz. Şehrimizin, esnafımızın ekonomik olarak rahat bir nefes alabileceği bu projeye çok önem veriyoruz. Çevremizde ünlü kayak merkezlerinden biri olan Palandöken’i örnek almayı düşünüyoruz. Proje çalışması tamamlandı. En kısa süre içerisinde ekiplerimiz çalışmalara başlayacak" dedi. 'KENTE YAKIN OLMASI AVANTAJ' Milli kayakçı ve antrenör Ertürk Yakut ise arazinin kayağa elverişli olduğunu belirterek, vadide bulunduğu için rüzgar ve sisin etkisinin çok fazla görülmeyeceğine dikkat çekti. Yapılması ön görülen kayak merkezinin kent merkezine yakın olmasının büyük avantajlar getireceğini vurgulayan Yakut, şunları söyledi: "Yılın uzun zamanı burada kayak yapılabilir. Korunaklı bir bölge ve şehir merkezine çok yakın olduğu için sürekli çalışabilecek bir kapasiteye sahip. 300 bin turist hedefinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kente yakın olmasının diğer bir avantajı ise ilkokul öğrencilerinin de kayak sporuyla daha erken yaşta tanışabilme imkanı olacaktır. Kayak sporundaki gururumuz Muzaffer Demirhan gibi birçok sporcu yetişebilecektir. Ciddi bir sporcu havuzu da oluşabileceğini düşünüyorum. Kayak merkezi, uluslararası kayak merkezi tarafından da tescillenmiş olup, ilerleyen zamanlarda burada çok ciddi organizasyonlar ev sahipliği yapılacağı anlamı taşıyor." Bölgede turizm acentesi olan Akif Akbulut ise projenin, turizmcileri çok heyecanlandırdığını dile getirerek, "Bu proje Gümüşhane için gerekli olan bir çalışma; çünkü bugün baktığımızda Karaca Mağarası, Limni Gölü, Şiran Tomara Şelalesi gibi turizm yerlerinde hatırı sayılı ziyaretçi geldi. Hem tarihi hem de kayak tesisi olarak bakıldığında hepsi arada olacak. Buraya insanlar geldiğinde hem kayak tesisi kayak yapacak hem de tarihi dokuyu görecek. İnsanlar burada dolu dolu vakit geçirebilecekler" dedi.