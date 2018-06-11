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(Görüntülü) Güler Sabancı'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

Harun UYANIK/İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Ailenin Kanlıca'daki evine gelenler arasında Sabancı Holding Yönetim...

Harun UYANIK/İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Ailenin Kanlıca'daki evine gelenler arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.

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