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(Görüntülü) Görüntülü görüşme yaparken fenalaştı, yakını 112'ye haber verdi

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası kadın evinde bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken fenalık geçirdi. Telefonla görüştüğü yakınının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi kadına müdahalede bulundu. Olay,...

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası kadın evinde bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken fenalık geçirdi. Telefonla görüştüğü yakınının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi kadına müdahalede bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 321 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası Türkan D. bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken ilaçlarını içmemesi nedeniyle rahatsızlandı. Telefonda görüştüğü yakını, 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibi kapıyı açan olmayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, baygın haldeki Türkan D.’ye müdahalede bulundu. Sağlık görevlisi, evde bulunan 2 çocuktan ağlayan küçük çocuğu kucağına alarak sakinleştirdi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkan D. tedavi altına alındı. Türkan D.’nin ise mesaiden gelen eşinin uyuduğu, yorgun olması nedeniyle sesleri duymadığı öğrenildi.

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