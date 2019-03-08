(Görüntülü) Görme yetisini yitirdi, hayat mücadelesini kaybetmedi

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 6 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybeden Songül Özmen (41), evinin gündelik tüm işlerini yardım almadan yapıyor. Evli ve 1 çocuk annesi Özmen'in mücadelesi takdir topluyor.

Köse ilçesinde yaşayan Songül Özmen, 6 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybetti. Ailesi tarafından birçok kez doktor kontrolünden geçirilen Özmen, tüm çabalara rağmen görme yetisini geri kazanamadı. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yaşama tutunmayı başaran Songül Özmen, evinin tüm günlük işlerini, kimsenin yardımı olmadan yapıyor. Özmen, her sabah 5 yaşındaki çocuğunu anaokuluna yolcularken, eşine de kahvaltı hazırlıyor, sobayı yakıyor, daha sonra da evinin işlerini yapıyor.

'BENİM GİBİ OLANLAR HAYATA KÜSMESİN'

Küçük yaşta havale geçirdikten sonra görme yetisini kaybettiğini anlatan Songül Özmen, durumuna alıştığını ve hiç zorlanmadığını söyledi. Özmen, Birçok kez doktora gittim ancak çaresi yok. Ben alıştım, durumumdan memnunum ve hiçbir sıkıntım yok. Hiç zorluk çekmedim. Sabah kalkıyorum, çocuğumu okula gönderiyorum, kahvaltı hazırlıyorum, eşimle yiyoruz. İstediğimiz zaman yakınlarımıza gidiyoruz. Komşularıma gidip geliyorum. Hayata küsmedim. Ben böyle alıştım, bu saatten sonra görmek istemem. Benim gibi olanlar hiç hayata küsmesin. Bizim kaderimiz böyle, Rabbimiz böyle yaratmış. Allah'tan geliyor, kul kula hiçbir şey yapmaz. Hiç kimseye kırılmaya küsmeye gerek yok. Cumhurbaşkanımızın bu durumumuzdan dolayı sağladığı maaşla geçim sağlıyoruz dedi.

'EŞİMİ GÖNÜLDEN SEVİYORUM'

Ömer Özmen ise eşi Songül Özmen'i çok sevdiğini belirterek, Ben eşimi gönülden ve olduğu gibi seviyorum diye konuştu.