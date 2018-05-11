(Görüntülü )Gong Xiaosheng: Askeri müdahale Suriye'yi geleceğe taşımaz

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,()-BİR dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, düzenlediği basın toplantısı ile Ortadoğu, Suriye ve ABD'nin İran'a yönelik aldığı yaptırım kararları hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bulunan Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Çinli, Türk ve yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. "Çin ve yabancı medyaya yönelik brifing" adı altında düzenlenen toplantıya basın mensupları ile Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yetkililer katıldı. "ÇİN TARAFINA GÖRE ASKERİ MÜDAHALE SURİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIMAZ" Xiaosheng ilk olarak Suriye'de devam eden iç savaş hakkında açıklama yaptı. Çin olarak çözümün müzakere yoluyla olması gerektiğini vurgulayan Xiaosheng, "Çin tarafı olarak Suriye sorunu konusundaki pozisyonumuz çok bellidir. Suriye'de akan kanın bir an önce durdurulmasını, müzakere gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu da Orta Doğu, Dünya ve Suriye sorununun iyileşmesi için faydalıdır. Çin tarafına göre askeri müdahale Suriye'yi geleceğe taşımaz. Suriye konusunun tek çözümü ise, müzakere yoluyla siyasi çözümdür. Çin olarak müzakere yoluyla oluşacak siyasi çözümü destekliyoruz. Bütün taraflarla temas halindeyiz. Çin tarafı olarak daha etkin bir şekilde faaliyete geçmeye hazırız" dedi. "TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI ÇIKMIYORUZ" Xiaosheng, şöyle devam etti: Suriye sorununun çözümünde Türk Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz. Orta Doğu'daki sorunlarla ilgili fikirlerimiz benzerdir. Sorunun müzakere yoluyla çözülmesi yönünde ilgili taraflarla iletişim halindeyiz. Son dönemde Suriye sahasında büyük değişiklik yaşandı. Suriye'de bulunan terör örgütleri özellikle de DEAŞ terör örgütü büyük darbe yemiştir. Suriye savaşı son dönemine girmektedir. Suriye konusundaki faktörler çok karmaşıktır. Dışarıdan gelen askeri müdahale günden güne artmaktadır. Son zamanlarda İsrail, Suriye'nin askeri hedeflerine ağır bir şekilde saldırı gerçekleştirdi. Biz bu konuda terörle mücadeleye karşı çıkmıyoruz. Ancak Suriye sorununu daha ciddi bir yere gelmesine karşı çıkıyoruz. Suriye'de kan akmasından endişeleniyoruz. Umuyoruz ki, Suriye'nin durumu daha iyi bir yönde ilerlesin. Gerek İsrail tarafının gerekse İran tarafının askeri müdahalesinin artması söz konusu sorunu daha ciddi bir seviyeye gelmesine sebep oluyor. "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI DESTEKLİYORUZ" Gong Xiaosheng, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, "Çin olarak Suriye'deki savaşın çözümü konusunda dışarıdan gelecek askeri müdahaleye karşı çıkıyoruz. Çözüm konusunda Suriye halklarının çabaları ve bölgesel ülkelerin diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyoruz. İnanıyorum ki, bu Türkiye'de dahil bütün Orta Doğu ülkelerinin ana tutumudur" diye konuştu. "ÇİN TARAFI OLARAK İLGİLİ TARAFLARIN ANLAŞMAYA SADIK KALMALARINI UMUYORUZ" Gong Xiaosheng, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Nükleer Anlaşması hakkında aldığı karar hakkında ise, "Çin tarafı olarak İran'ın nükleer anlaşması konusundaki konumumuz çok nettir. Söz konusu anlaşmaya ilgili tarafların uzun süredir yürüttüğü müzakere ile varılmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nin değerlendirmeleri ve kabulü de görülmüştür. Bu anlaşma dünyadaki nükleer silahların yasaklanması için ve uluslararası toplumdaki siyasi sorunları çözmek için olumludur. Çin tarafı olarak ilgili tarafların anlaşmaya sadık kalmalarını umuyoruz. Özellikle de bu anlaşmaya imza atan tarafların. Uluslararası toplumun tepkileri Çin tarafı ile aynıdır. Türk Dışişlerinin tepkisi de bizim tepkimizle aynıdır. Söz konusu anlaşmanın devam etmesi faydalı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Nükleer Anlaşması ile ilgili yeni pozisyonunu ilan etmiştir. Bu konuda uluslararası toplumun beklentileri çok farklıdır. Avrupa ülkeleri İran Nükleer Anlaşmasının yükümlülüklerinin korunmasını istiyorlar. ABD yeni pozisyonunu ilan ettikten sonra uluslararası toplumdan farklı tepkiler aldı. Şimdiye kadar uluslararası toplumun söz konusu anlaşmanın korunmasını ve sorunun müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir" dedi. "YAPTIRIMLARIN HANGİ ALANDA YAPILACAĞI KONUSUNDA HENÜZ AÇIKLAMA YOK" Gong Xiaosheng, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yaptırım kararının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda şu açıklamalarda bulundu: ABD başkanı Trump'ın yaptırımları hangi alanlarda gerçekleştirecekleri konusunda daha net bir açıklaması yok. Türkiye İran'ın önemli ticaret ortağıdır. İran'da aynı zamanda Türkiye'ye yönelik büyük ölçüde mal satmaktadır. Bu yaptırımların sonucunda ticaretin nasıl etkileneceği konusunda ABD'den gelecek adımların sonucunda netlik kazanacaktır.