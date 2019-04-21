(Görüntülü) Gölette görülen 36 'kuzey şeritli semenderi' için harekete geçildi
21 Nisan 2019 Pazar 11:12
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