Hüseyin BOZOK- HATAY, () HATAY'da sörf tutkunu iki genç, şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası'nda paraşüt sörfü yaptı. Gençlerin sıra dışı etkinliği amatör kameralar tarafından da kaydedildi. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli sağanakların sonrası sular altında kalan Amik Ovası'na gelen sörf tutkunu gençler paraşüt sörfü yaptı. Gençlerin göle dönen ovada geçirdiği eğlenceli anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüler sosyal medyayada ilgi görürken, önümüzdeki haftalarda havanın ısınmasıyla ovada su seviyesinin düşmesi bekleniyor.
(Görüntülü) Göle dönen Amik Ovası'nda sörf keyfi
Hüseyin BOZOK- HATAY, () HATAY'da sörf tutkunu iki genç, şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası'nda paraşüt sörfü yaptı. Gençlerin sıra dışı etkinliği amatör kameralar tarafından...
14 Şubat 2019 Perşembe 17:25
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