(Görüntülü) GÖLDEKİ KAYIK FACİASINDA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ
22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:57
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