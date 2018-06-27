Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

(Görüntülü) GÖKYÜZÜNDEN TAKSİM'E VİNÇ İNDİ

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda bir binanın çatısından indirilen mobil vinci görenler telefonlara sarıldı. O anları kaydedenler gökyüzünden kamyon iniyor yorumları yaptı. Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksim Gazinosu'nun...

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Taksim Meydanı'nda bir binanın çatısından indirilen mobil vinci görenler telefonlara sarıldı. O anları kaydedenler gökyüzünden kamyon iniyor yorumları yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksim Gazinosu'nun yıkılıp yerine yapılan binanın inşaat çalışmaları için daha önce çıkarılan ve bina yükseldikçe en üst katta kalan bir vinç, inşaatın bitimi sonunda dev bir vinç yardımıyla indirildi. O anları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak görüntü çekti. Görüntüyü çeken "Gökyüzünde kamyon, bu da yeni teknoloji kamyon havada uçuyor, havada gidiyor. Yeni teknoloji" yorumları yaptı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten Taksim Meydanına indirilen mobil vinç kara yolundan yoluna devam etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325