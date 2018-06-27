(Görüntülü) GÖKYÜZÜNDEN TAKSİM'E VİNÇ İNDİ

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()



Taksim Meydanı'nda bir binanın çatısından indirilen mobil vinci görenler telefonlara sarıldı. O anları kaydedenler gökyüzünden kamyon iniyor yorumları yaptı.



Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksim Gazinosu'nun yıkılıp yerine yapılan binanın inşaat çalışmaları için daha önce çıkarılan ve bina yükseldikçe en üst katta kalan bir vinç, inşaatın bitimi sonunda dev bir vinç yardımıyla indirildi. O anları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak görüntü çekti. Görüntüyü çeken "Gökyüzünde kamyon, bu da yeni teknoloji kamyon havada uçuyor, havada gidiyor. Yeni teknoloji" yorumları yaptı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten Taksim Meydanına indirilen mobil vinç kara yolundan yoluna devam etti.