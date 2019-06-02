Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Gökyüzünde sipsi resitali

BURDURLU sipsi sanatçısı Yasin İpek (19), paraşütle ikili atlayış yaparken, Burdur Gölü üzerinde sipsi resitali sundu. Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Kulübü'nün düzenlediği 'Ben de uçmak istiyorum' etkinliğine katılan...

BURDURLU sipsi sanatçısı Yasin İpek (19), paraşütle ikili atlayış yaparken, Burdur Gölü üzerinde sipsi resitali sundu.

Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Kulübü'nün düzenlediği 'Ben de uçmak istiyorum' etkinliğine katılan sipsi sanatçısı Yasin İpek, yamaç paraşütçüsü arkadaşı Yılmaz Bedir ile 380 rakımlı Avşar Tepe'den tandem atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde sipsi resitali sunan ve kısa bir süre de kaval çalan Yasin İpek, Burdur Gölü Halk Plajı'na indi.

Yaklaşık 8 yıldır sipsi çaldığını söyleyen Yasin İpek, Burdur Gölü manzarasıyla gökyüzünde çalmanın çok zevkli olduğunu söyledi. İpek, "Birçok yerde, birçok etkinlikte sipsi çaldım ama ilk defa gökyüzünde böyle bir şeyi denedim. Gerçekten çok zevk aldım. Bu deneyimi yaşamamı sağlayan Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık Kulübü'ne çok teşekkür ederim" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328