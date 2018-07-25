(Görüntülü) Gökyüzünde dövme yaptı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () DAHA önce Ağrı Dağı zirvesinde, denizin altında dövme yaparak adından söz ettiren Ahmet İlker Kaya, şimdi de geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yaptı. 15 yıldır havacılık sektörüyle uğraşan, 11 yıldır da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiren ve bugüne kadar base jump atlayışı dahil olmak üzere 200'e yakın atlayış gerçekleştiren Ferdi Toy'a gökyüzünde dövme yapan Kaya'yı, 9 yıllık yamaç paraşütü sporcusu Rıdvan Can Mekik uçurdu. Kaya, dövmenin ardından base jump atlayışı gerçekleştirdi. Rıdvan Can Mekik de bu heyecanlı anları kamerasıyla görüntüledi. Meslek hayatına İsveç'te başlayan, son 19 yıldır Fethiye'de sanatını icra eden Ahmet İlker Kaya, bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yapmanın adrenalin tutkunlarını ayrı bir heyecana sürüklediğini söyledi.