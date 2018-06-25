(Görüntülü) Göçükten 6 saat sonra kurtarılan madencilerin tedavisi sürüyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında­ meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan maden işçilerinin sağlık durumları iyiye gidiyor.TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında geçen cuma günü meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan madencilerin tedavisi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. İşçilerden Recep Yurtseven genel cerrahi servisinde tedavi görürken, yoğun bakımda bulunan Mevlüt Karagöl de odaya alındı. Başhekim Dr. Hasan Tosun, iki madencinin de normal odada tedavisinin devam edildiğini sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, kurum ve sendika temsilcileriyle birlikte maden işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.