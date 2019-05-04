(Görüntülü) Göbeklitepe’de çiğ köfte kuyruğu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA ()- ŞANLIURFA'da Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göbeklitepe’de 'Minik Şeflerle Gastronomi Festivali' düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte ziyaretçiler çiğ köfte yemek için uzun kuyruk oluşturdu.



Şanlıurfa’da yer alan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de, 'Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali' kapsamında minikler, hünerlerini sergiledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte, Mısır, Filistin, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen 4-14 yaş arasındaki çocuklar, hem konser verdi hem de şef Mehmet Yalçınkaya ile birlikte farklı tatları hazırlamaya çalıştı. "Tarihin sıfır noktasında, ilk tarım, ilk yemek, ilk şölen" sloganıyla yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.



Etkinlikte 2019 yılının turizmde Göbeklitepe Yılı ile Şanlıurfa'nın turist akınına uğradığını vurgulayan Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, "Bugün yediğimiz dünya üzerindeki farklı bölgelerdeki bütün buğdayların aslında gen atası bu topraklardan çıktı. Bu anlamda gözümüzün nuru çocukları Göbeklitepe'de görmek kültürel ve arkeolojik etkilerinin dışında da gastronomi anlamında etkinlik yapmak mutluluk verici" dedi.



Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz ise, "Çocuklarımızı sağlıklı, yerel ve doğal ürünlerle beslenmelerini teşvik etmek, yöresel küçük üreticiyi desteklemek, çocuklarımızın coğrafik işaretli ürünlerimizi tanımalarını sağlamak ve sahiplenerek tüm dünyaya kabul ettirebilmek amacıyla programı düzenledik" diye konuştu.



Göbeklitepe Örenyeri'ne ait amfi salonunda düzenlenen etkinlikte konuklara çiğ köfte yoğruldu. Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğ köfteden tatmak isteyen ziyaretçiler çiğ köfte leğeni başında uzun kuyruk oluşturdu. Etkinlik öğrencilerin müzik, resim ve dans gösterileriyle son buldu.