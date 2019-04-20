(Görüntülü) Giresun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT EVİNDE HÜZÜN



Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23) acı haberinin ulaştığı, Giresun’un Espiye ilçesi Yeniköy'deki baba ocağında hüzün yaşanıyor. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın ederken, acı haberle gözyaşlarına boğulan şehidin babası Alahittin Şahin (56) ve annesi Ayşe Şahin (50) taziyeleri kabul etti. Şehit evinin önünde akın edenler kuran okuyup, dua etti. Şehidin evi önünde ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bekletildi.



'VATAN SAĞ OLSUN'



Taziyeleri kabul eden şehidin babası Alahittin Şahin, "Vatan sağ olsun. Askerlerimize Allah güç, kuvvet versin. Bunlara karşı olan cepheyi, devletimize karşı gelenleri, teröristleri Mevla perişan eylesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi korusun" dedi.



'BEN DE ASKER OLACAĞIM'



Şehidin kardeşi lise öğrencisi Orhan Şahin (16) de, "Benim şehit olmama ihtimalimi düşünüyorsalar, yanılıyorlar. Ben de asker olacağım, bunlardan bunun hesabını soracağım. Vatanımız sağ olsun" diye konuştu.



YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Giresun'da Hacer Ök (21) ile nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan şehit Murat Şahin'in cenazesi, akşam saatlerinde Ordu- Giresun Havalimanı'na getirileceği, yarın öğlede Espiye Ulu Cami'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



SÖZLEŞMESİNİ YENİLEYİP EVLENECEKTİ



Ailenin 6 kardeşinden biri olan şehit Murat Şahin'in, 3 yıllık sözleşmesinin 3 ay sonra sona ereceği, Eylül'de de düğün yapacağı öğrenildi.

