Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor.
(Görüntülü) Gezi Parkının etrafı polis bariyerleriyle çevriliyor
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03
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